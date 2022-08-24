Об этом главе и главе ключевых институтов ЕС написали в твиттере.

Известно, что вечером 23 августа здание Еврокомиссии подсветили цветами украинского флага, а ко Дню Независимости Урсула фон дер Ляен записала специальное видеообращение, в котором отмечает чрезвычайную сплоченность и самоотверженность украинцев в борьбе за свою свободу.

"Мы никогда не сравнимся с тем, какие жертвы вы приносите каждый день. Однако мы можем и будем рядом с вами. ЕС изначально был с вами в этой борьбе, и будет дальше, столько, сколько понадобится", - отмечает президент Еврокомиссии, напоминая о все измерения поддержки ЕС, от финансовой помощи до приема украинцев, спасающихся от войны.

"Вместе с вами мы отстроим ваши города, кирпич за кирпичом, восстановим сады и нивы. Благодаря жертве вашего поколения, ваши дети будут расти в справедливой и свободной Украине. Впереди еще много работы. Но мы можем сделать его вместе… Слава Украине!" – заключает она.

К поздравлениям украинцев присоединился президент Евросовета Шарль Мишель.

"Эту независимость вы уже шесть месяцев храбро защищаете от России. ЕС будет поддерживать вас. Ваша независимость – это наша независимость. Ваша свобода – это наша свобода. Ваше будущее – это будущее ЕС", – отмечает он.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола в своем приветствии отмечает, что в этом году значимость Дня Независимости для Украины больше, чем когда-либо. "ЕС всегда будет рядом с Украиной. На уже сделанном наша поддержка не остановится", - подчеркнула президент Европарламента.

24 августа генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Украину с Днем Независимости, процитировав Тараса Шевченко .

Министерство обороны Великобритании опубликовало "Стефанию" Kalush Orchestra в исполнении оркестра шотландских гвардейцев, являющегося частью Королевского военного оркестра. Таким образом, оркестр поздравил всех украинцев с Днем Независимости Украины.

Посол Великобритании в Украине Меллинда Симмонс поздравила украинцев с 31-й годовщиной Независимости. В конце видео госпожа посол в честь праздника составила букет из подсолнечников и хлопка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Польши Анджей Дуда поздравили украинцев с праздником.

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