Лидеры Индии и Китая активизируют усилия по деэскалации напряженности на границе

Об этом со ссылкой на секретаря Министерства иностранных дел Индии Виней Мохана Кватру сообщает AP.

По словам дипломата, два лидера провели короткую встречу в кулуарах саммита БРИКС в Йоханнесбурге, во время которой Моди подчеркнул Си обеспокоенность Индии нерешенными проблемами границы и отметил важность мира и спокойствия в пограничных странах для нормализации индийско-китайских отношений.

В частности, как сказал Кватра, оба согласились активизировать усилия по снижению напряженности и отводу войск на спорных участках. Других деталей разговора индийский представитель не предоставил.

Известно, что этот случай стал первым, когда Моди затронул вопросы пограничных споров непосредственно перед Си, повторив позицию Индии, которую индийские представители неоднократно высказывали китайской стороне на разных уровнях.

В МИД КНР также сообщили о встрече лидера Китая с главой правительства Индии на полях саммита БРИКС, отметив, что разговор состоялся по просьбе последнего.

В китайском дипломатическом ведомстве отметили, что лидеры двух стран провели откровенный и углубленный обмен мнениями по текущим китайско-индийским отношениям и другим вопросам, представляющим обоюдный интерес.

"Президент Си подчеркнул, что улучшение китайско-индийских отношений служит общим интересам двух стран и народов, а также способствует миру, стабильности и развитию региона и мира", - говорится в коротком сообщении.

В МИДе Китая добавили, что обе стороны должны учитывать общие интересы своих двусторонних отношений и должным образом решать пограничный вопрос, чтобы совместно обеспечить мир и спокойствие в приграничном регионе.

Индия утверждает, что Китай занимает 38 тысяч квадратных километров территории на плато Аксай Чин в высокогорье Гималаев, которое Индия считает частью своего региона Ладакх, где сейчас происходит противостояние. В столкновении на этом участке границы в 2020 году погибли несколько десятков солдат с обеих сторон. С тех пор почти три года продолжается противостояние между десятками тысяч индийских и китайских военных.

Индия и Китай из-за своей границы воевали в 1962 году. Китай претендует около 90 тысяч квадратных километров территории на северо-востоке Индии, включая регион Аруначал-Прадеш с его преимущественно буддистским населением.