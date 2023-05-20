Лидеры G7 в совместном коммюнике пообещали помогать Украине до наступления "справедливого и продолжительного мира"
Лидеры стран "Большой семерки" по итогам саммита в Японии обнародовали совместное коммюнике, в котором пообещали непоколебимую поддержку Украине в войне с Россией
Об этом сообщает The Guadian .
"Мы еще раз решительнее всего осуждаем агрессивную войну России против Украины, которая является серьезным нарушением международного права, в частности Устава ООН. Жестокая захватническая война России является угрозой для всего мира и противоречит фундаментальным нормам, правилам и принципам международного сообщества", - говорится в коммюнике.
Лидеры США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канада пообещали помогать Украине до тех пор, пока потребуется.
"Мы снова подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украине столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира. Мы обязуемся усилить дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, увеличить потери для России и тех, кто поддерживает ее войну", – заявили лидеры G7.
- 19 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отправится на саммит G7 в Японию, где встретится с лидером США Джо Байденом.
- 20 мая Зеленский прибыл в Хиросиму , где примет участие в саммите G7.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное