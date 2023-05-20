Об этом сообщает The Guadian .

"Мы еще раз решительнее всего осуждаем агрессивную войну России против Украины, которая является серьезным нарушением международного права, в частности Устава ООН. Жестокая захватническая война России является угрозой для всего мира и противоречит фундаментальным нормам, правилам и принципам международного сообщества", - говорится в коммюнике.

Лидеры США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канада пообещали помогать Украине до тех пор, пока потребуется.

"Мы снова подтверждаем нашу непреклонную поддержку Украине столько, сколько потребуется для установления всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира. Мы обязуемся усилить дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, увеличить потери для России и тех, кто поддерживает ее войну", – заявили лидеры G7.