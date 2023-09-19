Лидеры G7 призвали Китай давить на Россию для прекращения войны в Украине

Об этом сообщает Reuters.

В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел страны-членкины Группы семи Японии, говорится, что члены G7 надеются, что Китай будет настаивать на немедленном, полном и безусловном выводе российских войск из Украины.

Также отмечается. что члены G7 приветствовали участие Китая во встрече под руководством Украины в Джидде и "в дальнейшем поощряли Китай поддерживать справедливый и крепкий мир, в том числе путем прямого диалога с Украиной".

Reuters напоминает, что на прошлой неделе Путин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ином в Москве для переговоров, включавших более тесные военные связи, что вызвало беспокойство Соединенных Штатов и других стран Запада. Пхеньян и Москва отрицают, что КНДР может поставлять оружие России, потратившее огромные запасы.

В совместном заявлении G7 не упоминается именно КНДР, но говорится, что члены блока "вновь призывают третьи стороны прекратить любую и любую помощь в агрессивной войне России, иначе терпят серьезные расходы".