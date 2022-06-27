Лидеры G7 озабочены перспективой глобального экономического кризиса, - Шольц

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита G7, передает Reuters .

"Все лидеры обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся – падение темпов роста экономики в некоторых странах, рост инфляции, дефицит сырья, нарушение поставок – это немалые проблемы", - сказал он.

Президент США Джо Байден после первого дня саммита Большой семерки сообщил о вызовах, над которыми работают мировые лидеры. Он отметил, что страны договорились о партнерстве с привлечением $200 млрд .

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о необходимости ликвидации зависимости от РФ в сфере энергетики.