Лидеры G7 озабочены перспективой глобального экономического кризиса, - Шольц
Лидеры стран Большой семерки озабочены грядущим экономическим кризисом на фоне инфляции и снижения темпов роста экономики
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита G7, передает Reuters .
"Все лидеры обеспокоены кризисом, с которым мы сталкиваемся – падение темпов роста экономики в некоторых странах, рост инфляции, дефицит сырья, нарушение поставок – это немалые проблемы", - сказал он.
- Президент США Джо Байден после первого дня саммита Большой семерки сообщил о вызовах, над которыми работают мировые лидеры. Он отметил, что страны договорились о партнерстве с привлечением $200 млрд .
- Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о необходимости ликвидации зависимости от РФ в сфере энергетики.
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