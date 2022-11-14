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Лидеры G20 согласовали проект заявления по осуждению России, - Bloomberg

14 ноября, 2022 понедельник
20:35
Мир

14 ноября лидеры стран Большой двадцатки согласовали проект заявления по осуждению России, несмотря на разногласия

Об этом информирует Bloomberg.

Для согласования проекта совместного заявления лидерам пришлось выработать язык, проходящий границу между выражением обеспокоенности в отношении РФ и требованием от нее уступок.

"Группа из 20 дипломатов согласовала предложенное официальное сообщение для своих лидеров во время встречи на Бали, Индонезия, после напряженного дня переговоров по преодолению разногласий по поводу того, насколько жестко критиковать Россию за ее войну в Украине", - пишет издание ссылаясь на слова официальных лиц.

Дипломат заявил, что согласованность достигнута лишь устно, а лидеры стран G20 еще должны утвердить окончательную формулировку.

Bloomberg разъясняет, планируемый проект декларации будет указывать на предварительную резолюцию Организации Объединенных Наций. Также двое дипломатов заявили, что достигнуто согласие по формулировкам, осуждающим угрозы использования ядерного оружия.

Некоторые страны Большой двадцатки выразили оговорку относительно формулировки, которую они считали "слишком агрессивной" в отношении РФ. Один чиновник сослался на обеспокоенность Китая тем, что разрешение на осуждение России может открыть двери для более решительных заявлений в будущем по поводу собственного поведения Пекина относительно Тайваня.

  • 11 ноября сообщалось, что лидеры стран Большой двадцатки намерены осудить использование или угрозу ядерного оружия Россией. В общем, война в Украине будет главным вопросом саммита.
  • Cаммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите в онлайн-формате.
  • Глава Общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж в эфире Эспрессо отметил, что Украина станет центральным вопросом на саммите.
  • Владимир Путин не улетел на саммит G20. По словам его представителя – "из-за необходимости оставаться в РФ". Дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Австрии 2014-2021 гг. Александр Щерба считает, что отсутствие Путина на саммите G20 – это "признак слабости, испуга и изоляции".
  • Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны G20 к скоординированным действиям по решению проблемы международной экономической нестабильности из-за войны в Украине.
  • В понедельник, 14 ноября, на полях саммита G20 в Индонезии Джо Байден встретился с Си Цзиньпином впервые после избрания президентом США.
  • Саммит G20 нужен Украине, чтобы еще более углубить изоляцию России и убедить другие страны не покупать у агрессора энергоносители и не продавать оружие, заявил дипломат, глава правления Фонда "Майдан иностранных дел" Олег Белоколос.

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Новости
Россия
ядерное оружие
саммит G20
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