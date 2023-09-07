Лидеры G20 согласились предоставить Африканскому союзу статус постоянного члена, – Bloomberg
Группа G20 согласилась предоставить статус постоянного членства Африканскому союзу, в который входят 55 стран
Об этом сообщает Bloomberg.
Сообщается, что лидеры объявят об этом решении во время саммита в Индии в эти выходные.
Источники заявили, что решение позволит 55 африканским государствам обладать такими же правами, как и Европейский Союз, который является приглашенной международной организацией.
Предоставление статуса постоянного членства лидерами G20 является выражением желания усилить роль Африки в мировых делах, особенно в вопросах климата и долгового кризиса на рынках. Также это отражает нарастающий вес Глобального Юга в мировой политике.
Проведение саммита в Нью-Дели было инициативой премьер-министра Индии Нарендры Моди, который счел необходимым предоставить Африканскому союзу полноправное членство.
Саммит G20 в Индии: что известно об участниках
10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.
15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.
16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.
Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".
25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.
Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.
31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.
Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.
Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.
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