Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что лидеры объявят об этом решении во время саммита в Индии в эти выходные.

Источники заявили, что решение позволит 55 африканским государствам обладать такими же правами, как и Европейский Союз, который является приглашенной международной организацией.

Предоставление статуса постоянного членства лидерами G20 является выражением желания усилить роль Африки в мировых делах, особенно в вопросах климата и долгового кризиса на рынках. Также это отражает нарастающий вес Глобального Юга в мировой политике.

Проведение саммита в Нью-Дели было инициативой премьер-министра Индии Нарендры Моди, который счел необходимым предоставить Африканскому союзу полноправное членство.

Саммит G20 в Индии: что известно об участниках

10 августа мировые СМИ предполагали , что президент РФ Путин может лично принять участие в саммите G20 в Индии, несмотря на то, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

15 августа стало известно , что на саммит Большой двадцатки, который состоится в Нью-Дели 9-10 сентября, был приглашен президент России Владимир Путин, однако в списке приглашенных нет представителей Украины.

16 августа министр иностранных дел Индии Субрахманьям Джайшанкар во время встречи с международными СМИ подтвердил , что Украина не была приглашена на саммит.

Следует отметить, что на прошлый саммит G20 в Индонезии Украина получила приглашение. Президент Владимир Зеленский тогда по видеосвязи впервые представил участникам встречи "Формулу мира".

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга заявил , что Путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индии в сентябре.

Российский диктатор Владимир Путин уже объявил, что не уедет в Нью-Дели и отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

31 августа в СМИ появилась информация о том, что запланированный на эту неделю саммит G20 в Индии, скорее всего, состоится без участия китайского президента Си Цзиньпина.

Впоследствии президент США Джо Байден заявил , что его разочаровали сообщения о том, что лидер Китая Си Цзиньпин, вероятно, не примет участие в саммите G20 в Индии.

Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии.