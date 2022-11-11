Лидеры G20 осудят угрозу использования ядерного оружия РФ, - Reuters
Лидеры стран Большой двадцатки на следующей неделе осудят использование или угрозу ядерного оружия Россией. Вообще война в Украине будет главным вопросом саммита
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на предварительный проект совместного заявления лидеров G20.
"Многие страны-члены G20 решительно осудили незаконную, неоправданную и непровоцированную агрессивную войну России против Украины и призвали Москву немедленно прекратить агрессию", - говорится в проекте.
Сообщается, что для принятия проекта совместного заявления лидеров стран Большой двадцатки требуется единодушная поддержка делегатов, в том числе из России.
"Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы, - говорится в проекте. - Вторжение ограничивает экономический рост, повышает инфляцию, нарушает цепочки поставок, ухудшает энергетическую и продовольственную безопасность и повышает риски для финансовой стабильности".
Кроме того, в проекте отмечается, что твердое обязательство соблюдать "основанного на правилах международного порядка и многосторонней системы" может защитить мир и стабильность, а также соблюдение международного гуманитарного права, включая защиту гражданских лиц и гражданской инфраструктуры во время вооруженных конфликтов.
Напомним, саммит Большой двадцатки должен состояться 15-16 ноября в Индонезии.
- МИД Украины требует отозвать приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20.
- Участие в саммите G20 по состоянию на 3 ноября подтвердили лидеры 17 государств.
- 7 ноября сообщалось , что президент России Владимир Путин примет решение об участии в саммите G20 до конца этой недели.
- CNN сообщило, что от РФ на саммит G20 поедет глава МИД Сергей Лавров.
- 8 ноября президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Путин также примет участие в саммите дистанционно.
- В тот же день представитель президента Украины Сергей Никифоров проинформировал, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров G20 в онлайн-формате.
- В то же время бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Путин не будет участвовать в саммите G20.
- Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет выступать на G20, даже онлайн.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен не планирует встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии.
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