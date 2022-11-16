Лидеры G20 осудили агрессию России против Украины в итоговой декларации

Об этом пишет Reuters.

По данным источников издания, все представители стран G20 подписали декларацию, где "решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она вызывает огромные человеческие страдания и усиливает нынешнюю уязвимость мировой экономики".

Немецкий делегат сообщил Reuters, что декларацию приняли без каких-либо изменений по проекту, обнародованному во вторник.

В документе говорится о "новых взглядах и различных оценках ситуации и санкций".

"Международное право должно быть соблюдено, а угроза применения ядерного оружия недопустима", - говорится в декларации лидеров, приветствующей черноморскую зерновую инициативу.

Официальный представитель США прогнозировал, что Большая двадцатка осудит войну России против Украины и ее губительное влияние на мировую экономику.

Президент Украины в своем видеообращении к участникам G20 призвал прекратить разрушительную войну Российской Федерации и отметил, что РФ должна подтвердить территориальную целостность Украины, вывести свои войска с территории Украины и выплатить компенсацию за нанесенный ущерб.

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