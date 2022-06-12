Лидеры Франции, Германии и Италии планируют визит в Украину на этой неделе, - The Wall Street Journal
Президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Италии намерены встретиться с Зеленским в четверг 16 июня. Добавляют, что планы могут измениться
Об этом пишет The Wall Street Journal.
"Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить украинскую столицу в четверг, сообщили двое европейских чиновников, которые предупредили, что планы еще могут измениться", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что для этих лидеров поездка будет первым визитом Украины с начала войны.
The Wall Street Journal сообщает, что новости о запланированной встрече появились после того, как украинские официальные лица заявили, что Россия получила частичный успех в захвате Северодонецка. Это значительно приближает Москву к ее цели контролировать Донбасс на Востоке Украины.
В воскресенье, 12 июня, Сергей Гайдай сообщил, что россияне разрушили второй мост, соединяющий Северодонецк с Лисичанском, украинским опорным пунктом через реку Сиверский Донец. Российские войска также обстреляли химический завод в промышленной части города, где укрывались мирные жители.
- Зеленский приглашал канцлера Германии приехать в Украину 9 мая.
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- 11 июня мы писали, что Шольц, Макрон и Драги могут приехать в Киев перед саммитом G7, который запланирован на 26-28 июня.
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