Лидеры Франции, Германии и Италии планируют визит в Украину на этой неделе, - The Wall Street Journal

Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги планируют посетить украинскую столицу в четверг, сообщили двое европейских чиновников, которые предупредили, что планы еще могут измениться", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что для этих лидеров поездка будет первым визитом Украины с начала войны.

The Wall Street Journal сообщает, что новости о запланированной встрече появились после того, как украинские официальные лица заявили, что Россия получила частичный успех в захвате Северодонецка. Это значительно приближает Москву к ее цели контролировать Донбасс на Востоке Украины.

В воскресенье, 12 июня, Сергей Гайдай сообщил, что россияне разрушили второй мост, соединяющий Северодонецк с Лисичанском, украинским опорным пунктом через реку Сиверский Донец. Российские войска также обстреляли химический завод в промышленной части города, где укрывались мирные жители.

Зеленский приглашал канцлера Германии приехать в Украину 9 мая.

10 июня СМИ сообщали, что Макрон может посетить Киев после решения ЕС по статусу кандидата для Украины.

11 июня мы писали, что Шольц, Макрон и Драги могут приехать в Киев перед саммитом G7, который запланирован на 26-28 июня.

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