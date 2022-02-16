Лидеры Европарламента требуют от РФ вывода войск от украинских границ в полном объеме
Лидеры Европейского парламента приняли заявление в связи с ситуацией в Украине, осудив беспрецедентную военную агрессию со стороны России и требуя от РФ вывода войск от украинской границы в полном объеме
Текст заявления обнародован в среду, передает Интерфакс-Украина.
"Украина стоит перед угрозой беспрецедентной военной агрессии со стороны Российской Федерации. Это не только угроза безопасности Украины и безопасности ее народа. Это также угроза процветающему демократическому и экономическому развитию Украины, международному порядку, основанному на правилах и безопасности Европы в целом", - заявили лидеры Европарламента.
Они осудили наращивание российского военного могущества в Украине и вокруг него и угрозу военной агрессии против Украины.
Лидеры уточнили, что наращивание военного могущества на границе с Украиной, в Беларуси, в незаконно аннексированном Крыму, в Черном море, а также в непризнанных сепаратистских образованиях Донецка и Луганска является прямой угрозой безопасности Украины.
"Мы едины в своем требовании, чтобы Российская Федерация прекратила свою военную угрозу и попытки дестабилизации и немедленно и в полном объеме вывела свои силы и военную технику от границ Украины в места изначальной дислокации", - заявили они.
Лидеры Европарламента выразили свою твердую поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
"Мы твердо убеждены в том, что выбор любой страной союзников не должен быть одобрен третьей страной. Мы поддерживаем дипломатические усилия европейских лидеров по разрядке напряженности и призываем Россию внести свой вклад в немедленную деэскалацию", - отмечается в заявлении.
Кроме того, было подтверждено намерение поддержать решительный ответ, если Россия продолжит не соблюдать свои международные обязательства и нападет на Украину.
"Мы снова обращаемся к Совету Европейского Союза с призывом оставаться готовыми к скорейшему принятию строгих экономических и финансовых санкций против Российской Федерации в тесном сотрудничестве с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками. Такие санкции должны включать исключения России из системы SWIFT, индивидуальные санкции в отношении лиц, близких президенту России, и их семей, которые влекут замораживание финансовых и физических активов в ЕС и запреты на поездки. Мы повторяем наш призыв к немедленной остановке проекта "Северный поток-2", если Россия начнет атаку на Украину", - добавили они.
Также лидеры Европарламента выразили "безраздельную солидарность с народом Украины".
Кроме того, заверили, что остаются едиными в устремлении Украины к демократическим реформам, экономическому процветанию и социальному прогрессу.
В заявлении содержится призыв и к Украине "сохранять единство и твердость в своих комплексных реформах в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли".
"Мы призываем институты ЕС поддерживать долгосрочную перспективу вступления Украины в ЕС, которая заслуживает доверия, согласно статье 49 Соглашения ЕС, как и любого европейского государства, и работать над ускорением постепенной интеграции в Единый рынок ЕС. Только украинцы могут решить, каким путем их страна пойдет в будущее. Мы будем поддерживать их демократические права, основные свободы и права человека, а также выбор страны в пользу европейского будущего в условиях свободы, демократии, мира и безопасности", - подчеркнули лидеры Европарламента.
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