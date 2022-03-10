Лидеры ЕС предложат Украине более крепкие связи и партнерство

Об этом идет речь в проекте декларации ЕС.



Отмечают, что лидеры блока 27 стран встречаются в Версале, чтобы обсудить заявку Украины на членство.



"После решения глав государств и правительств ЕС от декабря 2016 года Европейский Совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации", – говорится в проекте декларации.



Отметим, что 28 февраля 2022 г. президент Украины подал заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Совет предложил комиссии представить свое мнение по этой заявке. Лидеры говорят в проекте, что они позаботятся о том, чтобы санкции против России в связи с ее вторжением были реализованы, и что они готовы принять дополнительные меры, если это необходимо.

Напомним, сейм Литвы призвал Евросоюз срочно предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС.

По данным издания Bloomberg, несколько стран Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет четкого сигнала по заявке на вступление в Евросоюз.