Лидеры ЕС предложат Украине более крепкие связи и партнерство
Лидеры Европейского Союза предложат укрепить связи с Украиной и углубить партнерство. Комиссия оценит, готов ли Киев стать кандидатом на полноправное членство в ЕС
Об этом идет речь в проекте декларации ЕС.
Отмечают, что лидеры блока 27 стран встречаются в Версале, чтобы обсудить заявку Украины на членство.
"После решения глав государств и правительств ЕС от декабря 2016 года Европейский Совет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, как указано в Соглашении об ассоциации", – говорится в проекте декларации.
Отметим, что 28 февраля 2022 г. президент Украины подал заявку Украины на членство в Европейском Союзе. Совет предложил комиссии представить свое мнение по этой заявке. Лидеры говорят в проекте, что они позаботятся о том, чтобы санкции против России в связи с ее вторжением были реализованы, и что они готовы принять дополнительные меры, если это необходимо.
- Напомним, сейм Литвы призвал Евросоюз срочно предоставить Украине статус кандидата в членство в ЕС.
- По данным издания Bloomberg, несколько стран Евросоюза выступили против того, чтобы предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС уже на этой неделе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна ждет четкого сигнала по заявке на вступление в Евросоюз.
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