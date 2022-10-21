Об этом говорится в выводах саммита ЕС, обнародованных 21 октября, сообщает "Европейская правда".

Лидеры ЕС заявили, что в Украине совершаются военные преступления, "доказательств которых становится все больше", поэтому ЕС "подтверждает свою жесткую преданность привлечению России, а также всех исполнителей и соучастников к ответственности".

"Европейский совет признает усилия Украины по привлечению к ответственности, в том числе за преступление агрессии против Украины. Он предлагает Верховному представителю и Комиссии изучить варианты, позволяющие обеспечить полную ответственность", - говорится в заключении саммита.

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