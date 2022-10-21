Лидеры ЕС предлагают наказать Россию и ее соучастников за преступление агрессии против Украины
Лидеры Евросоюза на саммите в пятницу попросили главу дипломатии ЕС и Европейскую комиссию изучить варианты, позволяющие привлечь к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины
Об этом говорится в выводах саммита ЕС, обнародованных 21 октября, сообщает "Европейская правда".
Лидеры ЕС заявили, что в Украине совершаются военные преступления, "доказательств которых становится все больше", поэтому ЕС "подтверждает свою жесткую преданность привлечению России, а также всех исполнителей и соучастников к ответственности".
"Европейский совет признает усилия Украины по привлечению к ответственности, в том числе за преступление агрессии против Украины. Он предлагает Верховному представителю и Комиссии изучить варианты, позволяющие обеспечить полную ответственность", - говорится в заключении саммита.
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