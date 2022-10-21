Лидеры ЕС поручили разработать механизм выплаты Украине 18 млрд евро в следующем году

Об этом сообщает журналист France 24 Дэйв Китинг со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен после саммита лидеров ЕС в Брюсселе.

"Украина говорит нам, что им нужно примерно 3-4 млрд евро в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для основных нужд. Эти от 3 до 4 млрд евро должны финансироваться Европейским Союзом и нашими американскими друзьями, финансовыми институтами. Так что дискуссия была о 1, 5 млрд евро в месяц для Украины, финансируемые Евросоюзом", - заявила она.

По словам Урсулы фон дер Ляен, лидеры ЕС достигли принципиального согласия по выделению Украине в следующем году регулярной ежемесячной помощи. Министрам финансов уже поручили разработать механизм выплаты этих средств.

20 октября СМИ сообщили, что Конгресс США может зарезервировать $50 млрд помощи Украине на случай смены власти после выборов. С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале Конгресс выделил Украине в общей сложности 65 миллиардов долларов помощи.

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