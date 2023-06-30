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Лидеры ЕС поддержали идею использования замороженных активов РФ в пользу Украины, - Bloomberg

30 июня, 2023 пятница
19:52
Экономика

Лидеры стран Евросоюза поддержали идею введения налога на непредвиденную прибыль от активов Центрального банка РФ для помощи в восстановлении Украины

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с итогами общения лидеров стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Ожидается, что замороженные в Европе активы российского Центрального банка будут приносить около 3 млрд евро сверхприбылей в год. Более половины этих активов находятся в наличных и депозитах, остальные - в ценных бумагах, которые будут превращены в наличные по мере их погашения в ближайшие два-три года.

Более подробное предложение Европейская комиссия готовится представить до конца лета. Перед этим Еврокомиссия стремится к тому, чтобы ряд ключевых стран-членов ЕС, в частности Бельгия и Франция, где находится большинство активов, твердо стояли на ее стороне. Кроме того, лидеры ЕС хотят получить поддержку плана от стран G7.

О прогрессе в вопросе введения налога на непредвиденную прибыль активов Центробанка РФ проинформированы США. Кроме того, один из британских чиновников заявил, что Великобритания поддерживает план ЕС и обсуждает его с блоком. Обсуждения с другими странами планируют продлить в ближайшие недели.

По словам собеседников издания, несмотря на то, что этот план является "наименее проблематичным" из всех рассмотренных, существует юридический риск, что Россия может обжаловать его в суде.

Ранее, 10 мая, генпрокурор США впервые разрешил передать Украине конфискованные российские активы: речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева, которые конфисковал суд США по обвинению в уклонении от санкций.

Новости
Россия
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востановление Украины
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