Об этом пишет Politico.

"После недель волнений в ожидании того, если Россия разгромит Украину, западноевропейские лидеры теперь обеспокоены тем, что может произойти, если Украина действительно победит. Недавний успех Украины в вытеснении российских войск с некоторых оккупированных территорий побудил лидеров Франции, Германии и Италии заключить, что когда-то немыслимая победа Украины теперь вполне возможна", - отмечает издание.

Большое беспокойство состоит, в частности, в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей за пределы досягаемости. Поэтому некоторые западноевропейские столицы втихаря выступают за "сохранение лица" зачинщика конфликта, даже если это будет стоить Украине территорий, - констатирует Politico.

Несмотря на то, что Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявляли, что Украина должна определять условия для прекращения боевых действий, теперь они предпочитают скорейшее прекращение огня.

"Мы не воюем с Россией", - цитирует Politico обращение Макрона к Европейскому парламенту в Страсбурге на прошлой неделе. Мол, "долг Европы – стоять с Украиной, чтобы достичь прекращения огня, а затем построить мир".

Французский президент также оговорился, что после достижении мира Европе придется построить "новые балансы безопасности". Эта фраза вызывает тревогу в странах Центральной и Восточной Европы, где она считается кодом для оправдания Путина, - предупреждает издание.

Шольц сделал подобное заявление во время продолжительного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным в пятницу, 13 мая. После звонка немецкий канцлер заявил в Twitter, что выдвинул три вопроса к Путину, и первым был: "В Украине должно быть скорейшее прекращение огня".

После встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне на прошлой неделе премьер-министр Италии Марио Драги также сказал, что пора начать думать о мирном соглашении. "Мы согласились, что мы должны продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Москву, а также начинать разговор о том, как строить мир", – сказал он журналистам.

Призыв европейских лидеров к переговорам с Россией противоречит политике США, – отмечает Politico. Министр обороны Ллойд Остин после визита в Киев в конце апреля заявил, что Вашингтон считает, что Украина "может победить".

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