Лидеры ЕС не должны упустить исторический шанс, - Стефанишина
Предоставление Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе является историческим шансом, и лидеры ЕС должны им воспользоваться, считает Ольга Стефанишина
Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
Она отметила, что у Украины сегодня есть тотальная поддержка в Европе и готовность стать кандидатом в члены ЕС.
"Более того, есть оценка Европейской комиссии, которая будет обнародована 17 числа, - она также должна голосоваться колледжем Европейской комиссии, - я уверена, что там будет подавляющее большинство голосов в поддержку решения, заключения Европейской комиссии. Оно уже готово, сегодня идет дискуссия по поводу финальной его версии, но документ в целом уже сформирован", – сказала она.
Стефанишина подчеркнула, что в условиях войны Украина "продемонстрировала соответствие Копенгагенским критериям настолько, насколько она не нуждается даже в оценке или формальных выводах".
В то же время она отметила, что в ЕС есть несколько скептически настроенных стран, которые пытаются отсрочить принятие решения по Украине по разным причинам.
"Это или условия какие-то, которые нужно выставить Украине, или желание забросить Украину в корзину с вообще всеми странами на европейском континенте, или оттянуть эту дискуссию, или отсутствие в целом политической воли принимать решение. Ведь сказать Украине "нет" гораздо проще, чем взять на себя политическую ответственность и сказать Украине "да", – сказала вице-премьер-министр.
В то же время Ольга Стефанишина настроена положительно на получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС, поскольку это решение будет приниматься непосредственно лидерами стран-членов Евросоюза, которые будут нести за него персональную политическую ответственность. Кроме того, Украину активно поддерживают не только восточноевропейские страны, но и такие страны, как Италия с Ирландией.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное