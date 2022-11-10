Лидеры "Единой России" и 2 депутата госдумы попали под обстрел в "ЛНР"
Секретарь генсовета "Единой России", руководитель исполкома, а также два депутата Госдумы попали под обстрел в "ЛНР", однако никто не пострадал
Об этом сообщили в пресс-службе ЕР, информирует РБК.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель исполкома Александр Сидакин, а также депутаты Госдумы Артем Туров и Артем Бичаев попали под обстрел в "ЛНР".
"Попали под обстрел. Никто из них не пострадал", – сообщили в партии.
- Напомним, вчера в Херсонской области в ДТП погиб заместитель оккупационного руководителя Херсонщины Стремоусов.
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