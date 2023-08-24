Об этом сообщает Reuters со ссылкой на президента Южной Африки Сирила Рамафоса.

На саммите БРИКС в Йоханнесбурге, который длился три дня и закончился в четверг, 24 августа, главной темой был вопрос расширения группы стран, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Лидеры заявили о своей готовности увеличить блок, но имели разное мнение о том, как и когда это сделать.

Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Саудовская Аравия и ОАЭ получили приглашение стать новыми членами БРИКС.

Что известно о БРИКСе и саммите

Бразилия, Россия, Индия и Китай являются основателями БРИКС (англ. BRICS – сокращение от Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Кроме геополитики группа фокусируется на экономическом сотрудничестве и увеличении многосторонней торговли и развития.

Акроним БРИКС был придуман в 2001 году тогдашним главным экономистом Goldman Sachs Джимом О'Нилом в исследовательской статье, подчеркивавшей потенциал роста Бразилии, России, Индии и Китая. Блок был основан в качестве неформального клуба в 2009 году, чтобы обеспечить платформу для своих членов, чтобы бросить вызов мировому порядку, где доминируют Соединенные Штаты и их западные союзники.

Его создание инициировала Россия. Группа не является официальной многосторонней организацией как ООН, Всемирный банк или Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно, причем каждая страна берет на себя однолетнее председательство в группе.

Отметим, Южная Африка, самый маленький член с точки зрения экономического влияния и численности населения, была первой страной, выигравшей от расширения блока в 2010 году, когда группировка стала известной как БРИКС.

В середине апреля в ЮАР отмечали, что ордер на арест президента России Владимира Путина, изданный судом в Гааге, втыкает им палки в колеса накануне саммита БРИКС в августе.

1 мая власти Южно-Африканской Республики неформально предупредили РФ, что будут вынуждены арестовать российского диктатора Путина по ордеру МКС, если он прилетит в страну на саммит БРИКС.

В конце мая в ЮАР заявили , что не будут отменять решений МКС, но предоставят дипломатический иммунитет участникам саммита стран БРИКС в августе.

А 14 июля Сирил Рамафоса говорил , что Путин лично посетит саммит БРИКС. А затем президент ЮАР Рамафоса заявил, что Кремль угрожал ему войной, если Путина арестуют во время саммита БРИКС.

Уже 19 июля стало известно, что Путин отказался лететь на саммит БРИКС в ЮАР из-за того, что его могут там арестовать по требованию МКС. Россию будет физически представлять глава МИД Сергей Лавров. Путин примет участие онлайн. В Госдепе США назвали его "международным изгоем".

Впоследствии стало известно, что лидер Китая Си Цзиньпин лично примет участие во встрече лидеров стран БРИКС в ЮАР.

21 августа CNN писало , что неявка российского диктатора Владимира Путина на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов лидера РФ.

Также Financial Times предполагало , что сразу несколько стран могут пригласить в БРИКС на саммите.

Российский диктатор Владимир Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению", в случае выполнения его требований.

Главы России и Китая планируют использовать БРИКС в качестве инструмента противодействия Западу. Но их союзу не доверяют Индия и Бразилия, не желающие рисковать своими отношениями с США и Европой, пишет The Washington Post.