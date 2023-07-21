1. Если бы Путин приехал, но его не арестовали, потому что Рамафоса не решился бы, — ЮАР оказалась бы под жестким прессингом Запада, а это не то, что может себе позволить это государство. События могли бы развиваться по-разному, но Рамафоса, вероятнее всего, для начала потерял бы кресло. А отношения ЮАР с БРИКС значительно усложнились бы и вообще на фоне пертурбаций отошли бы на третий план.

2. Если бы Путин приехал — и его, согласно подписанным ЮАР обязательствам, арестовали по решению МКС — это, фактически, стало бы концом БРИКС, ведь продемонстрировало бы нулевую лояльность стран-членов друг к другу.

3. Путин не поехал "по обоюдному согласию с Рамафосой" - и это зафиксировало реалии: для ЮАР отношения с МКС и Западом в целом имеют гораздо более высокий приоритет, чем интересы БРИКС, а тем более России.

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Реалии громко развалили тезисы о невероятной значимости БРИКС как нового мощного геополитического игрока, альтернативы ЕС, Америке и даже НАТО (последние месяцы от российских экспертов звучали разнообразные и одинаково пафосные версии перспектив БРИКС как партнера России и, конечно, под ее чувствительным руководством). Не выйдет из БРИКС нового геополитического лидера.

Потому что на самом деле все страны-участницы понимают для себя, что поступили бы так же, как Рамафоса: избрали свой интерес, а не России и БРИКС. А когда все участники альянса понимают, что этот альянс для них и для всех остальных ничего не стоит, прогноз достаточно очевиден.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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