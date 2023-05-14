Лидеры Азербайджана и Армении договорились о возобновлении переговоров по делимитации границ

Об этом сообщил президент Европейского Совета Шарль Мишель.

"Мне было приятно принимать президента Алиева и премьер-министра Пашиняна сегодня в рамках пятой встречи в Брюсселе. Наш обмен был откровенным, открытым и ориентированным на результат. Они сосредоточились на прогрессе на пути к нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", – поделился он.

Отмечается, что состоявшиеся в США результаты мирных переговоров должны дать новый импульс Армении и Азербайджану для заключения широкого мирного соглашения.

По пограничному вопросу Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры для делимитации границы, включая возобновление двусторонних переговоров по этому вопросу. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

Также стороны добились значительного прогресса в переговорах, направленных на разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, а также возобновление железнодорожного движения через город Нахичевань. Соответствующим группам было поручено подготовить принципиальное соглашение об условиях и необходимых строительных работах для восстановления железнодорожного сообщения, а также конкретный график. Они также договорились использовать помощь Всемирной таможенной организации для поддержки этой работы.

Лидеры также обсудили ряд гуманитарных вопросов, включая поиск пропавших без вести людей, обращение с военнослужащими, ошибочно попавшими на территорию одной из сторон, и меры по обеспечению их скорейшего увольнения.

"Мы продолжили обмен мнениями по вопросу прав и безопасности армян, живущих в бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Я призвал Азербайджан присоединиться к разработке положительной повестки дня с целью гарантировать права и безопасность этого населения в тесном сотрудничестве с международным сообществом. Я также нарушил вопрос о необходимости прозрачного и конструктивного диалога между Баку и этим населением", - говорится в сообщении.

Шарль Мишель отметил, что их цель - помочь Армении и Азербайджану достичь всеобъемлющего и справедливого мира. Лидеры снова встретятся в Брюсселе в июле этого года.