Лидеры 11 балканских стран приняли декларацию в поддержку Украины
Одиннадцать лидеров балканских стран, включая Грецию, приняли декларацию в поддержку Украины: в ней страны выразили поддержку украинской независимости
Об этом пишет The Greek Herald .
Отмечается, что декларацию обнародовали после неформальной встречи, организованной премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Она начинается со слов: "Вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы, что создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС".
Лидеры балканских стран считают, что сейчас наступило критическое время для стабильности европейского континента, поэтому важно, чтобы Украина и Молдова были "приняты как полноправные члены европейской семьи". Они также выразили поддержку и признательность президенту Украины Владимиру Зеленскому, присутствовавшему на встрече.
Позже Украина и Греция подписали совместную декларацию о поддержке украинской евроатлантической интеграции. В ней Греция обязалась "участвовать вместе с международными организациями, союзниками и партнерами по восстановлению и восстановлению Украины после войны".
- 21 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Грецию, чтобы принять участие в саммите Украина – Балканы. Украинский лидер встретился с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу, премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и делегацией.
- 22 августа Зеленский в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан, встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем.
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