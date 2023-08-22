Лидеры 11 балканских стран приняли декларацию в поддержку Украины

Об этом пишет The Greek Herald .

Отмечается, что декларацию обнародовали после неформальной встречи, организованной премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Она начинается со слов: "Вторжение России в Украину является поворотным моментом для Европы, что создает новый уровень осознания общих принципов, единства и общего будущего в рамках ЕС".

Лидеры балканских стран считают, что сейчас наступило критическое время для стабильности европейского континента, поэтому важно, чтобы Украина и Молдова были "приняты как полноправные члены европейской семьи". Они также выразили поддержку и признательность президенту Украины Владимиру Зеленскому, присутствовавшему на встрече.

Позже Украина и Греция подписали совместную декларацию о поддержке украинской евроатлантической интеграции. В ней Греция обязалась "участвовать вместе с международными организациями, союзниками и партнерами по восстановлению и восстановлению Украины после войны".