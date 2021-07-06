Лидеру сборной Украины после Евро-2020 сделают операцию
Футболисту сборной Украины Руслану Малиновскому после Чемпионата Европы сделают операцию
Об этом сообщила его жена Роксана Малиновская в Instagram .
По ее словам, операция была запланирована еще до Евро-2020, но ее отложили ради участия Малиновского в турнире.
Полузащитник пропустил игру 1/4 финала чемпионата Европы со сборной Англии, которой Украина проиграла 0:4. Отмечалось, что одна из возможных причин отсутствия Малиновского - мышечное перенапряжение, причиной которого могла стать грыжа.
На Евро-2020 Руслан Малиновский принял участие в четырех матчах и сделал одну голевую передачу.
В прошлом сезоне 28-летний украинец сыграл за итальянскую "Аталанту" 43 матча, забил 10 голов, отдал 12 результативных пасов и стал лучшим ассистентом Серии A.
Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.
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Напомним, 3 июля сборная Украины уступила Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы и прекратила выступления на турнире.
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