Лидеру сборной Украины после Евро-2020 сделают операцию

Об этом сообщила его жена Роксана Малиновская в Instagram .

По ее словам, операция была запланирована еще до Евро-2020, но ее отложили ради участия Малиновского в турнире.

Полузащитник пропустил игру 1/4 финала чемпионата Европы со сборной Англии, которой Украина проиграла 0:4. Отмечалось, что одна из возможных причин отсутствия Малиновского - мышечное перенапряжение, причиной которого могла стать грыжа.

На Евро-2020 Руслан Малиновский принял участие в четырех матчах и сделал одну голевую передачу.

В прошлом сезоне 28-летний украинец сыграл за итальянскую "Аталанту" 43 матча, забил 10 голов, отдал 12 результативных пасов и стал лучшим ассистентом Серии A.

Сборная Украины впервые в своей истории вышла в плей-офф ЧЕ и добралась до четвертьфинала. На Евро-2012 и 2016 ей не удавалось преодолеть групповой раунд.