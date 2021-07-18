Лидера общего зачета Формулы-1 госпитализировали после столкновения с главным конкурентом
Лидер общего зачета чемпионата мира по автогонкам Формула-1 голландец Макс Ферстаппен был госпитализирован после столкновения с британцем Льюисом Хэмилтоном во время Гран-при Великобритании
Об этом сообщает Формула-1 в Instagram.
На первом круге гонки в Сильверстоуне Ферстаппен в борьбе с Хэмилтоном вошел в поворот по внешнему радиусу. Mercedes британца зацепил Red Bull нидерландца, который врезался в отбойник. Ферстаппен оставил болид с большим трудом, сошел с дистанции и был госпитализирован.
В команде Red Bull заявили, что голландец в результате инцидента не пострадал.
С Хэмилтона за инцидент снимут 10 зачетных баллов.
В общем зачете чемпионата мира пока лидирует Ферстаппен, который имеет 182 очка, у Хэмилтона, который идет вторым, 150 баллов.
- Напомним, 15 ноября Льюис Хэмилтон седьмой выиграл чемпионат мира по автогонкам Формула-1 и повторил рекорд Михаэля Шумахера.
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