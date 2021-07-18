Лидера общего зачета Формулы-1 госпитализировали после столкновения с главным конкурентом

Об этом сообщает Формула-1 в Instagram.

На первом круге гонки в Сильверстоуне Ферстаппен в борьбе с Хэмилтоном вошел в поворот по внешнему радиусу. Mercedes британца зацепил Red Bull нидерландца, который врезался в отбойник. Ферстаппен оставил болид с большим трудом, сошел с дистанции и был госпитализирован.

В команде Red Bull заявили, что голландец в результате инцидента не пострадал.

С Хэмилтона за инцидент снимут 10 зачетных баллов.

В общем зачете чемпионата мира пока лидирует Ферстаппен, который имеет 182 очка, у Хэмилтона, который идет вторым, 150 баллов.