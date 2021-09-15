Лидера Народного Руха Чорновила убили кастетом после ДТП, - экс-заместитель генпрокурора
Лидера Народного руха Вячеслава Чорновила убили, он не погиб из-за ДТП
Об этом заявил бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша в эфире 4 канала.
"Мы расследовали дело об убийстве Чорновола ... И установили, что Чорновил был убит. Были убиты четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом было добито водителя", - сказал он.
Голомша добавил, что причиной смерти стало не ДТП.
"Было установлено отключения подушек безопасности, подделку осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни основного свидетеля. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Чорновила", - сказал экс-заместитель генпрокурора.
Чорновил - украинский политик, диссидент, журналист, Герой Украины. В 1999 году погиб. По официальной версии, Чорновил погиб в результате ДТП, когда 25 марта его автомобиль врезался в "КамАЗ" с прицепом. Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли на месте ДТП
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