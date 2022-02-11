Лидера КПРФ Зюганова госпитализировали

Об этом со ссылкой на главу прессслужбы Компартии Александра Ющенко передает " Интерфакс ".



"Ющенко объяснил, что Зюганов по совету врачей был превентивно помещен в больницу, поскольку из-за своей должности он контактирует со многими людьми, кроме того, "в последнее время у него были признаки простудного заболевания", - говорится в сообщении.



Также он отметил, что решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации. Кроме того, Зюганов в течение последних лет перенес оперативные медицинские вмешательства.



По словам Ющенко, главу партии, скорее всего, выпишут из больницы уже через несколько дней.



Напомним, что Геннадий Зюганов известен антиукраинскими заявлениями. Он поддержал оккупацию Россией Крыма, а также выступает за признание террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В мае 2020 года Служба безопасности Украины продлила лидеру коммунистов запрет на въезд в Украину на три года, поскольку "его действия несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности Украины".





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