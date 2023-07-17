Лидера коммунистов непризнанного Приднестровья нашли убитым
Лидера коммунистической партии непризнанного Приднестровья Олега Хоржана нашли мертвым в собственном доме – вероятно, его убили минувшей ночью
Об этом пишет молдавская служба " Радио Свободы ".
Об убийстве сообщил лидер коммунистов РФ Геннадий Зюганов.
"Его убили дома. Мы требуем немедленно начать расследование", – сказал Зюганов.
Однопартиец Хоржана рассказал, что его нашли мертвым в его домашнем офисе в селе Суклея, близ Тирасполя, с многочисленными ножевыми ранениями. На момент смерти Хоржану было 47 лет.
Так называемое МВД Приднестровья сообщает, что тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружила его жена, рядом с "открытым и пустым сейфом".
Так называемые правоохранители заявили, что судмедэксперт обнаружил многочисленные раны в области шеи и спины, а также раны головы, нанесенные тупым предметом. Одна из версий следствия – Хоржана убили во время ограбления.
В свою очередь полиция Молдовы сообщила, что Хоржана нашли застреленным, начато расследование.
Справочно. Олег Хоржан – лидер коммунистической партии непризнанного Приднестровья. Был известен своими пророссийскими взглядами и выступал за независимость так называемого Приднестровья. В начале 2000-х устроил в Тирасполе общественную приемную от имени лидера коммунистической партии Украины Петра Симоненко, ныне запрещенной в Украине.
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