Лидера коммунистов непризнанного Приднестровья нашли убитым

Об этом пишет молдавская служба " Радио Свободы ".

Об убийстве сообщил лидер коммунистов РФ Геннадий Зюганов.

"Его убили дома. Мы требуем немедленно начать расследование", – сказал Зюганов.

Однопартиец Хоржана рассказал, что его нашли мертвым в его домашнем офисе в селе Суклея, близ Тирасполя, с многочисленными ножевыми ранениями. На момент смерти Хоржану было 47 лет.

Так называемое МВД Приднестровья сообщает, что тело погибшего с признаками насильственной смерти обнаружила его жена, рядом с "открытым и пустым сейфом".

Так называемые правоохранители заявили, что судмедэксперт обнаружил многочисленные раны в области шеи и спины, а также раны головы, нанесенные тупым предметом. Одна из версий следствия – Хоржана убили во время ограбления.

В свою очередь полиция Молдовы сообщила, что Хоржана нашли застреленным, начато расследование.

Справочно. Олег Хоржан – лидер коммунистической партии непризнанного Приднестровья. Был известен своими пророссийскими взглядами и выступал за независимость так называемого Приднестровья. В начале 2000-х устроил в Тирасполе общественную приемную от имени лидера коммунистической партии Украины Петра Симоненко, ныне запрещенной в Украине.