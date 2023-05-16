Лидера "Динамо" дисквалифицировали на 3 матча за высказывания о женщинах в футболе
Футболиста киевского "Динамо" Владсилава Ваната дисквалифицировали на три матча за дискриминационное высказывание в адрес судьи Екатерины Монзуль
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Ваната дисквалифицировали и три игры за инцидент после матча 16-го тура чемпионата Украины, в котором киевляне победили "Ингулец" - 2:0. Игрок выразил недовольство судейством Екатерины Монзуль и заявил, что не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры.
"Динамо" заплатит за высказывание футболиста штраф в 100 тыс. грн.
В нынешнем сезоне 21-летний Владислав Ванат сыграл с динамовцев 35 матчей, забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи.
"Динамо" за четыре тура до финиша соревнований по премьер-лиге находится на четвертом месте. Киевляне упустили шансы на чемпионство и сохраняют лишь теоретическую возможность завоевать бронзовые медали. Заря, которая занимает третью позицию, опережает динамовцев на 8 пунктов.
Екатерина Монзуль работала на женском чемпионате мира-2015, где обслуживала финал, и на ЧМ-2019. Монзуль в 2022 году стала первой украинкой, судившей финал женского Евро. С 2016 года она работает на матчах мужского чемпионата Украины по премьер-лиге.
- 9 января стало известно, что Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая будут судить матчи финальной части женского чемпионата мира-2023.
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