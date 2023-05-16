Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Ваната дисквалифицировали и три игры за инцидент после матча 16-го тура чемпионата Украины, в котором киевляне победили "Ингулец" - 2:0. Игрок выразил недовольство судейством Екатерины Монзуль и заявил, что не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры.

"Динамо" заплатит за высказывание футболиста штраф в 100 тыс. грн.

В нынешнем сезоне 21-летний Владислав Ванат сыграл с динамовцев 35 матчей, забил 12 голов и отдал 3 результативных передачи.

"Динамо" за четыре тура до финиша соревнований по премьер-лиге находится на четвертом месте. Киевляне упустили шансы на чемпионство и сохраняют лишь теоретическую возможность завоевать бронзовые медали. Заря, которая занимает третью позицию, опережает динамовцев на 8 пунктов.

Екатерина Монзуль работала на женском чемпионате мира-2015, где обслуживала финал, и на ЧМ-2019. Монзуль в 2022 году стала первой украинкой, судившей финал женского Евро. С 2016 года она работает на матчах мужского чемпионата Украины по премьер-лиге.