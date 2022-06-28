Лидера "Демсокиры" сапера ВСУ Юрия Гудыменко ранили на восточном фронте
Лидер партии "Демократическая Сокира" Юрий Гудыменко, который служит сапером в ВСУ, ранен в ногу и руку
Об этом сообщил в Facebook соучредитель "Демсокиры", офицер ВСУ Виктор Трегубов.
"Как узнать, что Гудыменко жив? Проверить, пилит ли селфи. Юра ранен в ногу и руку. Ничто из этого не является необратимым, поправится. Уже прооперирован и восстанавливается. АПД (обновление, - ред.). Наталка поправила: с легким все в порядке, там просто ушиб", - написал Трегубов.
Партия "Демократическая Сокира" отметила в Facebook, что Гудыменко ранен в результате артиллерийских обстрелов.
"Вчера (27 июня, - ред.) во время вражеского артиллерийского обстрела был ранен Юрий Гудыменко, младший сержант ВСУ и соучредитель "Демократической Сокиры". Сейчас Юрий находится в госпитале, его состояние стабильное. Спасибо побратимам, которые вывозили. Спасибо врачам, которые боролись за его жизнь. Желаем Юрию Гудыменко скорейшего выздоровления, а всем врагам - гореть в аду. Юрию выздороветь помогут медики, а вот со смертью врагам помочь можете именно вы. Поддержите ВСУ", - говорится в сообщении.
Ранее Гудыменко обнародовал в Facebook свое фото на фоне указателя "Донецкая область".
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