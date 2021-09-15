Лидер "Зари" поделился эмоциями перед дебютным матчем в новом турнире Лиге конференций

Об этом сообщает официальный сайт " Зари ".



Уже завтра, 16 сентября, луганская "Заря" сыграет свой первый матч в Лиге конференций. В соперниках норвежский "Бодо-Глимт".



"Если этот турнир существует, то это сразу говорит о его серьезности, ведь посмотреть на состав команд, которые представлены в нем, уже можно сказать, что довольно интересными будут соревнования. Мы рады, что являемся частью этого турнира и будем достойно представлять нашу страну ", - сказал полузащитник " Зари " Дмитрий Хомченовский.



В этом году фанаты впервые увидят вновь турнир УЕФА - Лигу конференций. В групповом раунде будут соревноваться 32 команды, которые будут разделены на восемь групп.



Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.



После этого состоятся традиционные стадии плей-офф - 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.



Украину на турнире представит "Заря". "Колос" и "Ворскла" не преодолели квалификацию.



Луганская команда сыграет в группе C. "Заря" сыграет против итальянской "Ромы", болгарского ЦСКА и норвежского "Бодо-Глимт".

27 августа состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций.