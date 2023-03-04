Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" вышел вперед на 23-й минуте, когда забил Доминго Бланко. "Александрия" отыгралась еще в первом тайме благодаря голу Эмиля Мустафаева.

Впоследствии матч в Александрии был прерван из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи лидеров премьер-лиги на 58-й минуте снова вывел вперед Артем Довбык.

"Днепр-1" не смог удержать победу. На 89-й минуте счет сравнял сделавший дубль Мустафаев.

"Днепр-1" сыграл с "Александрией" вничью 2:2, набрал 36 очков и остался на первом месте. Ближайшего преследователя – "Шахтер" – команда Александра Кучера опережает на 3 пункта. Дончане имеют игру в запасе.

Чемпионат Украины

16-й тур

4 марта

"Александрия" – "Днепр-1" 2:2

Голы: Мустафаев, 30, 88 - Бланко, 23, Довбык, 58