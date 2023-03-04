Лидер УПЛ "Днепр-1" не смог победить "Александрию"
В субботу, 4 марта, "Днепр-1" в 16-м туре чемпионата Украины сыграл вничью с "Александрией"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Днепр-1" вышел вперед на 23-й минуте, когда забил Доминго Бланко. "Александрия" отыгралась еще в первом тайме благодаря голу Эмиля Мустафаева.
Впоследствии матч в Александрии был прерван из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи лидеров премьер-лиги на 58-й минуте снова вывел вперед Артем Довбык.
"Днепр-1" не смог удержать победу. На 89-й минуте счет сравнял сделавший дубль Мустафаев.
"Днепр-1" сыграл с "Александрией" вничью 2:2, набрал 36 очков и остался на первом месте. Ближайшего преследователя – "Шахтер" – команда Александра Кучера опережает на 3 пункта. Дончане имеют игру в запасе.
Чемпионат Украины
16-й тур
4 марта
"Александрия" – "Днепр-1" 2:2
Голы: Мустафаев, 30, 88 - Бланко, 23, Довбык, 58
- 3 марта "Кривбасс" победил "Колос" в стартовом матче 16-го тура чемпионата Украины.
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