Лидер УПЛ "Десна" объявила о трансфере футболиста сборной Украины со "Шахтера"
Универсальный игрок "Шахтера" Сергей Болбат перешел в черниговской "Десны"
Об этом сообщает официальный Facebook "Десны".
"Десна" арендовала Болбата у "Шахтера" на один сезон. Другие условия трансфера 28-летнего Украинской не сообщаются. Универсал будет играть за "Десну" под номером 7.
Футболист уже тренируется с командой и сможет дебютировать за "Десну" в воскресном матче в УПЛ против "Динамо".
Сергей Болбат известный фанатам игрой за "Шахтер", "Металлист", "Металлург" Донецк, бельгийский "Локерен" и "Мариуполь". Футболист выступает на позициях флангового защитника, а также правого полузащитника.
В активе Болбата 5 матчей за сборную Украины по футболу.
"Десна" единолично лидирует в турнирной таблице УПЛ после 4-го тура.
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