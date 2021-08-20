Лидер УПЛ "Десна" объявила о трансфере футболиста сборной Украины со "Шахтера"

Об этом сообщает официальный Facebook "Десны".



"Десна" арендовала Болбата у "Шахтера" на один сезон. Другие условия трансфера 28-летнего Украинской не сообщаются. Универсал будет играть за "Десну" под номером 7.



Футболист уже тренируется с командой и сможет дебютировать за "Десну" в воскресном матче в УПЛ против "Динамо".



Сергей Болбат известный фанатам игрой за "Шахтер", "Металлист", "Металлург" Донецк, бельгийский "Локерен" и "Мариуполь". Футболист выступает на позициях флангового защитника, а также правого полузащитника.



В активе Болбата 5 матчей за сборную Украины по футболу.



"Десна" единолично лидирует в турнирной таблице УПЛ после 4-го тура.