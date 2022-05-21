Лидер турецких правых считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО "продлит войну в Украине"

Об этом сообщает РБК-Украина .

"Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий", – заявил он, выступая на съезде партии.

По его словам, вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс продолжит конфликт в Украине.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает продолжение войны в Украине. На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества", - сказал он.

13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов.

14 мая советник Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию вступления в НАТО Швеции и Финляндии: "Мы не закрываем дверь".

16 мая президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.