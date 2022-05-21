Лидер турецких правых считает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО "продлит войну в Украине"
Глава турецкой "Партии националистического движения" (ПНС) Девлет Бахчели заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО станет причиной продолжения войны России против Украины
Об этом сообщает РБК-Украина .
"Мы считаем членство двух этих стран в НАТО несвоевременным, неоправданным и ненужным развитием событий", – заявил он, выступая на съезде партии.
По его словам, вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс продолжит конфликт в Украине.
"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО означает продолжение войны в Украине. На наш взгляд, это намерение является преступлением против человечества", - сказал он.
- 13 мая Турция выступила против вступления Швеции и Финляндии в НАТО из-за убежища для курдов.
- 14 мая советник Эрдогана Ибрагим Калин объяснил позицию вступления в НАТО Швеции и Финляндии: "Мы не закрываем дверь".
- 16 мая президент Эрдоган подтвердил, что Турция будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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