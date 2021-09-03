Лидер Свободной демократической партии Германии выступает за более индивидуальные санкции против РФ

Об этом он заявил в интервью DW .

СвДП выступает "акт Магнитского", предусматривающий индивидуальные санкции.



Линдер считает, что результатом таких санкций могут стать ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на учебу за границу, а также иметь имущество или держать деньги за рубежом.



По его словам, такие ограничения были бы более эффективными, чем введение санкций, которые "позволяют Путину выдавать себя за жертву".



При этом он выступил за сохранение санкций.

Лидер немецких либералов отметил необходимость учитывать интересы Украины в вопросе "Северного потока-2".



"Следует исключить угрозу шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа", - подчеркнул он.

Линднер связал заключения Навального с вопросом улучшения отношений с РФ.



"Пока Навальный заключен, приоритетной темой должны быть жесткие индивидуальные санкции, а не налаживание экономических связей", - считает лидер немецких либералов.



Председатель СвДП назвал Европу домом, в котором господствуют "хорошие отношения". России следует "соблюдать правила внутреннего распорядка".

