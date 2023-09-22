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Лидер Судана: война в стране может перекинуться на территорию соседних государств в Африке

22 сентября, 2023 пятница
07:11
Мир

Лидер Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил в ООН, что война в стране может перекинуться на соседние африканские страны. Он также призвал международное сообщество признать его противников

Об этом пишет BBC.

В своем выступлении Абдель Фаттах аль-Бурхан также призвал международное сообщество признать его противников, Силы быстрой поддержки (RSF), террористической группой.

Тем временем лидер RSF Хамдан Дагало заявил, что готов к прекращению огня.

Также Лидер Судана заявил, что его партия открыта для мирных переговоров и хочет "положить конец этой войне и облегчить страдания нашего народа", но сказал, что RSF отказался.

Бои в Судане: что известно

Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.

25 апреля ГУР сообщало об эвакуации 87 граждан Украины, среди них 36 сотрудников SkyUp. А уже 26 апреля стало известно, что из Судана был эвакуирован 91 гражданин Украины.

А 29 апреля военно-морские силы Китая эвакуировали из Судана 668 своих граждан и 10 человек другой национальности. В то же время Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило , что готовится к тому, что более 800 тыс. человек могут сбежать из Судана в соседние страны. ВОЗ отмечала, что из-за боев 1,3 млн человек стали вынужденными переселенцами, а минимум 730 человек погибли.

Впоследствии стороны конфликта в Судане все же обязались защищать гражданское население и движение гуманитарной помощи, но не договорились о прекращении огня. Но уже 20 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня на семь дней. А 29 мая суданская армия и Силы скорой поддержки согласились на пятидневное продление соглашения о прекращении огня.

1 июня сообщалось , что в детском приюте Хартуми (Судан) за последние шесть недель погибли не менее 60 детей. Причинами смерти были отсутствие пищи, воды и болезни, ведь на территории страны ведутся бои. 3 июня в Судане военизированные силы скорой поддержки (RSF), противостоящие действующей армии страны, захватили национальный музей в Хартуме, в результате чего могут быть уничтожены важные артефакты.

По городу Омдурман в Судане в субботу, 8 июля,нанесли авиационный удар, в результате которого погибли по меньшей мере 22 человека. Впоследствии генсек ООН Антониу Гутерреш заявил , что Судан стоит на грани "полномасштабной гражданской войны".

15 июля стало известно, что военизированные Силы скорой поддержки захватили в стране более 5 тыс. человек, некоторых пытали.

Впоследствии, 28 июля представители регулярной армии Судана и Сил быстрого реагирования страны прекратили переговоры о прекращении вооруженного противостояния, договориться так и не смогли.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (ОСНА) призвало стороны конфликта в Судане прекратить возобновленные боевые действия, ведь в некоторых провинциях страны истекают запасы пищи.

ООН
Африка
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