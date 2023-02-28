Лидер среди стран ЕС: Бельгия заморозила российские активы на €58 млрд
Общий объем активов российских физических и юридических лиц, замороженных в Бельгии составляет €58 млрд, а заблокированных финансовых операций РФ – €191 млрд
Об этом говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Вана Петегема по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Из нее следует, что бельгийский Минфин заморозил 58 миллиардов евро российских активов, что является самой большой суммой среди всех стран-членов ЕС. Кроме того, было заблокировано 191 миллиард евро российских финансовых операций.
"В общей сложности эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список", – уточняется в сообщении.
Кроме того, в связи с санкциями Бельгия ужесточила таможенные проверки в отношении России и Беларуси: всего было проверено 91020 деклараций по этим государствам, а также физически проинспектировано 7925 контейнеров.
- Напомним, 21 февраля стало известно, что Минобороны Бельгии организовало для украинских военных обучение применению подводных беспилотников, которые вскоре поступят ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.01
Покупка 39.01Продажа 39.71
-
EUR
Покупка 40.74Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное