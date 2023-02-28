Лидер среди стран ЕС: Бельгия заморозила российские активы на €58 млрд

Об этом говорится в заявлении министра финансов Бельгии Винсента Вана Петегема по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Из нее следует, что бельгийский Минфин заморозил 58 миллиардов евро российских активов, что является самой большой суммой среди всех стран-членов ЕС. Кроме того, было заблокировано 191 миллиард евро российских финансовых операций.

"В общей сложности эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список", – уточняется в сообщении.

Кроме того, в связи с санкциями Бельгия ужесточила таможенные проверки в отношении России и Беларуси: всего было проверено 91020 деклараций по этим государствам, а также физически проинспектировано 7925 контейнеров.