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Лидер "Шахтера" Степаненко рассказал, что сейчас происходит в "Шахтере"

15 июля, 2022 пятница
03:53
Спорт

Лидер полузащиты донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что "горняки" имеют сейчас боевое настроение

Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".

"Я соскучился по футболу. Соскучился по ребятам. Очень приятно вернуться к работе с новым тренером. Думаю, что будут новые идеи, игра будет немного меняться. Вижу, что тренеры сейчас больше делают акцент на мяч, на модели игры. Это очень приятно.Очень рад вернуться. Была достаточно втягивающая тренировка с мячом. Немного фитнеса. Ребята находятся в разных кондициях.Надо всем втянуться. Для этого есть время. Потому спокойно начали. Все нормально. Атмосфера хорошая. В "Шахтере" всегда хорошая атмосфера", – сказал Степаненко.

По словам полузащитника, "Шахтер" будет бороться за самые высокие позиции.

"Мы привыкли, что у нас много ребят из Бразилии, других иностранцев. Но сейчас у нас есть украинцы. Молодым ребятам будет даваться большой шанс. Настроение боевое. "Шахтер" есть "Шахтер". Будем бороться за самые высокие позиции. Думаю, гендиректор, директор по футболу и главный тренер еще объявят нам цели на сезон, несмотря на ситуацию, на войну в нашей стране и на все трудности, которые есть в клубе, цели должны быть самые высоки. Есть цели, традиции клуб и вера в будущее", - сказал Тарас Степаненко.

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