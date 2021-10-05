Лидер "Шахтера" рискует пропустить год из-за травмы
Форвард "Шахтера" Лассина Траоре может восстанавливаться после тяжелой травмы около года
Об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в интервью Профутбол Digital.
По его словам, нападающий из Буркина-Фасо выпал на длительный срок.
"Для нас это серьезная потеря. Если бы меня спросили, что бы я выбрал: здоровый Траоре или потерянные очки с" Интером "- я выбрал бы здорового Траоре. На сколько он вылетел? Сложно сказать. От семи месяцев до года. Тот момент, когда он вернется в общую группу. Затем будет втягиваться в игровой процесс ", - сказал Палкин.
20-летний Лассина Траоре травмировал колено 28 сентября в матче Лиги чемпионов против итальянского "Интера" (0: 0). За "Шахтер" в 14 матчах бывший форвард голландского "Аякса" забил 9 голов.
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Напомним, 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью против итальянского "Интера".
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