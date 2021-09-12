Лидер "Шахтера" пропустит стартовый матч ЛЧ из-за религиозного праздника
Израильский футболист "Шахтера" Манор Соломон не сыграет против молдавского "Шерифа" в 1-м туре Лиги чемпионов из-за религиозного праздника Йом Кипур
Об этом сообщает Ynet .
Манор Соломон пропустит игру с "Шерифом", которая состоится 15 сентября в Тирасполе, поскольку в этот день будет отмечаться Йом Кипур - религиозный праздник, во время которого нужно придерживаться строгих ограничений - например, нельзя есть, пить и работать.
В прошлом году Соломон по этой же причине пропустил матч чемпионата Украины против "Олимпика".
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Напомним, 11 сентября "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1" в чемпионате Украины и вернулся на вторую позицию.
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