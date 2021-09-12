Лидер "Шахтера" пропустит стартовый матч ЛЧ из-за религиозного праздника

Об этом сообщает Ynet .

Манор Соломон пропустит игру с "Шерифом", которая состоится 15 сентября в Тирасполе, поскольку в этот день будет отмечаться Йом Кипур - религиозный праздник, во время которого нужно придерживаться строгих ограничений - например, нельзя есть, пить и работать.

В прошлом году Соломон по этой же причине пропустил матч чемпионата Украины против "Олимпика".

Напомним, 11 сентября "Шахтер" победил в Киеве "Днепр-1" в чемпионате Украины и вернулся на вторую позицию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb