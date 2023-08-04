Лидер сборной Украины за год до Олимпиады-2024 объявила о завершении карьеры
Серебряная медалистка Олимпийских игр-2020 по велотреку Елена Старикова объявила о завершении карьеры
Об этом сообщает Общественное.Спорт .
Старикова подтвердила, что решила совершить выступления в 27 лет. В последний раз она соревновалась в июне 2023 года на чемпионате Украины, но не поехала в составе национальной команды на чемпионат мира по велотреку, который сейчас проходит в Глазго.
Кто такая Елена Старикова
Елена Старикова - серебряная медалистка Олимпиады-2020 в спринте. Украинка становилась вице-чемпионкой мира в гонке с раздельным стартом на 500 м. В этой дисциплине она является победительницей ЧЕ-2020, а всего имеет 10 наград континентального первенства и серебро Европейских игр-2019.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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