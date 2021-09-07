Лидер сборной Украины Яремчук рассказал, как обосновался в "Бенфике"
Нападающий сборной Украины и "Бенфики" Роман Яремчук рассказал, что в Португалии пока живет в отеле
Об этом сообщает YouTube-канал "vZbirna".
Также Роман Яремчук признался, что после возвращения из сборной у него должен появиться учитель португальского языка.
"Когда приеду из сборной, у меня должен быть учитель по португальскому языку. Кстати, очень много украинцев живут в Португалии. Я сразу почувствовал поддержку, сразу многие начали писать, нужно что-то, только скажи. Я еще не устроился, живу в гостинице. Это было очень сложное время для меня. Процесс адаптации - он такой ", - сказал Яремчук.
- 1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.
- 11 августа в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Роман Яремчук помог забить мяч в ворота "Спартака" за "Бенфику".
- 14 августа Яремчук удачно сыграл за "Бенфику" в дебютном матче в чемпионате Португалии по футболу.
- 18 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Бенфика" победила ПСВ , Яремчук отдал ассист.
- 22 августа португальский "Бенфика" продала немецкого форварда Луку Вальдшмидта.
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