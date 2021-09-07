Лидер сборной Украины Яремчук рассказал, как обосновался в "Бенфике"

Об этом сообщает YouTube-канал "vZbirna".



Также Роман Яремчук признался, что после возвращения из сборной у него должен появиться учитель португальского языка.



"Когда приеду из сборной, у меня должен быть учитель по португальскому языку. Кстати, очень много украинцев живут в Португалии. Я сразу почувствовал поддержку, сразу многие начали писать, нужно что-то, только скажи. Я еще не устроился, живу в гостинице. Это было очень сложное время для меня. Процесс адаптации - он такой ", - сказал Яремчук.

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