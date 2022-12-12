Лидер сборной Украины стал победителем клубного ЧМ по волейболу
Украинец Олег Плотницкий стал победителем клубного чемпионата мира по волейболу в составе итальянской "Перуджи"
Об этом сообщает "Перуджа" в Twitter.
В финальном матче состоявшегося в Бразилии турнира "Перуджа" победила другой итальянский клуб - "Трентино" - 3:1.
Олег Плотницкий набрал 15 очков. Он реализовал 8 атак, совершил 4 эйса и еще 3 очка принес благодаря успешным блокам.
Бронзу ЧМ-2022 завоевал бразильский "Саду Крузейро", который в матче за третье место обыграл соотечественников из "Минас" - 3:1.
25-летний Олег Плотницкий выступает за "Перуджу" с 2019 года. Также он играл за итальянскую "Монцу" и "Локомотив" из Харькова.
- 11 сентября сборная Италии победила Польшу в финале чемпионата мира - 2022 по волейболу, на котором Украина дошла до четвертьфинала .
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