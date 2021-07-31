Лидер сборной Украины прилетел в Лиссабон подписывать контракт с "Бенфикой"

Об этом сообщает A Bola .

В пятницу, 30 июля, поздно вечером форвард прилетел в Лиссабон вместе со своей женой и генеральным директором "Бенфики" Руи Педро Браге.

"Гент" и "Бенфика" согласовывают последние детали трансфера, о котором вскоре будет объявлено официально. Ожидается, что португальцы заплатят бельгийцам за форварда сборной Украины 15 млн евро.

В прошлом сезоне 25-летний Яремчук сыграл за "Гент" 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.