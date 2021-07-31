Лидер сборной Украины прилетел в Лиссабон подписывать контракт с "Бенфикой"
Украинский футболист Роман Яремчук переходит из бельгийского "Гента" в португальскую "Бенфику"
Об этом сообщает A Bola .
В пятницу, 30 июля, поздно вечером форвард прилетел в Лиссабон вместе со своей женой и генеральным директором "Бенфики" Руи Педро Браге.
"Гент" и "Бенфика" согласовывают последние детали трансфера, о котором вскоре будет объявлено официально. Ожидается, что португальцы заплатят бельгийцам за форварда сборной Украины 15 млн евро.
В прошлом сезоне 25-летний Яремчук сыграл за "Гент" 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.
- 31 июля сообщалось, что итальянская "Рома" отказался от трансфера Романа Яремчука ради узбекского футболиста Эльдора Шомуродова.
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