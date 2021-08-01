Лидер сборной Украины перешел за 17 млн евро в "Бенфику"
Португальская "Бенфика" купила у бельгийского "Гента" за 17 млн евро украинского футболиста Романа Яремчука
Об этом сообщает "Бенфика" в twitter.
Яремчук подписал с клубом из Лиссабона контракт до 2026 года.
"Гент" получит от "Бенфики" 17 млн евро за 75% прав на украинского форварда. Желающие приобрести Яремчука должны будут заплатить португальцам 100 млн евро.
Роман Яремчук выступал за бельгийский клуб с 2017 года. В прошлом сезоне 25-летний нападающий сыграл за "Гент" 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.
- Напомним, 31 июля стало известно, что Роман Яремчук переходит из "Гента" в "Бенфику" .
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