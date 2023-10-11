Лидер сборной Украины и "Динамо" Ярмоленко выбыл до конца 2023 года

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам врача киевского клуба Андрея Шморгуна, лидер динамовцев перенес операцию на колене в Барселоне.

"Вчера Ярмоленко прооперировали в клинике в Барселоне. Операция прошла успешно. Ориентировочный срок реабилитации - около 4 месяцев. Вмешательство потребовалось в результате нескольких травм одной и той же связки. Поврежденную связку было решено реконструировать. Это не острая травма, полученная на поле, а последствие нескольких травм", - рассказал врач.

Таким образом, Андрей Ярмоленко пропустит решающие матчи сборной Украины в отборе Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября в Праге), Мальты (17 октября в Та-Кале) и Италии (20 ноября в Леверкузене).

Андрей Ярмоленко сыграл за сборную Украины 115 матчей и забил 46 голов.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего вингера 9 матчей, 4 гола и 1 результативная передача за "Динамо".

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция после 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.