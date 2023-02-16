Об этом Бех-Романчук сообщила в Instagram.

По словам украинской легкоатлетки, она пропустит чемпионат Европы, который со 2 по 5 марта пройдет в Стамбуле.

"Спорт это не только о победах и достижениях, но и о сложном закулисном пути, который проходят спортсмены со своими тренерами. Вчера вечером в первой же попытке я получила травму стопы, и сразу закончила соревнования. И лучшим решением стало не продолжать соревнования и зимний сезон, а уделить время восстановлению и сконцентрироваться на подготовке к лету", – написала Бех-Романчук.

Украинка является вице-чемпионкой мира в прыжках в длину. Она также добывала золото ЧЕ-2022 в тройном прыжке и побеждала на ЧЕ-2021 в зале в прыжках в длину.