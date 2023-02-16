Лидер сборной Украины Бех-Романчук травмировалась накануне ЧЕ по легкой атлетике
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук пропустит чемпионат Европы в помещении
Об этом Бех-Романчук сообщила в Instagram.
По словам украинской легкоатлетки, она пропустит чемпионат Европы, который со 2 по 5 марта пройдет в Стамбуле.
"Спорт это не только о победах и достижениях, но и о сложном закулисном пути, который проходят спортсмены со своими тренерами. Вчера вечером в первой же попытке я получила травму стопы, и сразу закончила соревнования. И лучшим решением стало не продолжать соревнования и зимний сезон, а уделить время восстановлению и сконцентрироваться на подготовке к лету", – написала Бех-Романчук.
Украинка является вице-чемпионкой мира в прыжках в длину. Она также добывала золото ЧЕ-2022 в тройном прыжке и побеждала на ЧЕ-2021 в зале в прыжках в длину.
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19 августа 2022 года Марина Бех-Романчук победила в соревнованиях по тройному прыжку на ЧЕ-2022.
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