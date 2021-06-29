Лидер сборной Малиновский объяснил, как Украина должна сыграть против Швеции на Евро-2020

Об этом сообщает "Трибуна".



Малиновский считает, что Украина должна сыграть в быстрый футбол и не давать Швеции шанс на контратаки.



"Хорошая команда, если в общем брать. Середина поля - они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления. Я знаю Альбина Экдаля из "Сампдории". Он - хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки", - сказал Малиновский.

Игра Швеция - Украина состоится сегодня в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Украинская сборная впервые сыграет в плей-офф Евро. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина . Напомним, 29 июня бывший тренер "Динамо" Юрий Семин заявил, что у сборной Украины есть все необходимое, чтобы победить Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.

Букмекеры считают сборную Швеции фаворитом матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Украины. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb