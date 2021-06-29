Лидер сборной Малиновский объяснил, как Украина должна сыграть против Швеции на Евро-2020
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от матча со Швецией в 1/8 финала Евро-2020
Об этом сообщает "Трибуна".
Малиновский считает, что Украина должна сыграть в быстрый футбол и не давать Швеции шанс на контратаки.
"Хорошая команда, если в общем брать. Середина поля - они очень агрессивны в отборе, здорово прессингуют и не дают много времени на размышления. Я знаю Альбина Экдаля из "Сампдории". Он - хороший футболист. Мы должны играть быстро, чтобы не давать им шансов отбирать мяч и выходить в контратаки", - сказал Малиновский.
Игра Швеция - Украина состоится сегодня в Глазго. Стартовый свисток прозвучит в 22:00. Украинская сборная впервые сыграет в плей-офф Евро.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина .
- Напомним, 29 июня бывший тренер "Динамо" Юрий Семин заявил, что у сборной Украины есть все необходимое, чтобы победить Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Букмекеры считают сборную Швеции фаворитом матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Украины.
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