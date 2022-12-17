Лидер сборной Хорватии Модрич ответил, завершает ли карьеру в сборной после бронзы на ЧМ-2022
Лидер сборной Хорватии по футболу Лука Модрич пока не собирается завершать международную карьеру
Об этом сообщает Index.
Модрич сделал ответное заявление после победы над Марокко в матче за третье место на ЧМ-2022.
"Мы хотели получить золото, были близко к этому. Можем гордиться нашей игрой и вернуться в Хорватию как победители. Пора развлечься дома. Удачи со сборной для меня особенные, они делают меня счастливым. Мы очень выросли как команда. Я буду играть за Хорватию в Лиге наций. После этого посмотрим, как все будет", – сказал капитан сборной Хорватии.
Матчи плей-офф Лиги наций, о которых сказал Лука Модрич, будут сыграны в июне 2023 года.
"Это, вероятно, был мой последний чемпионат мира. Но ничего не хочу говорить. Увидим, что случится в будущем", - сказал Модрич уже в разговоре с TyC Sports .
Лука Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. 37-летний хавбек является рекордсменом страны по количеству игр. На счету полузащитника 162 матча и 23 гола.
- 17 декабря в матче за третье место чемпионата мира-2022 сборная Хорватии обыграла Марокко и выиграла бронзовые медали турнира в Катаре.
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