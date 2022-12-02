Лидер сборной Испании установил невероятное достижение на ЧМ в Катаре

Об этом сообщает статистический портал Opta.

В матче 3-го тура ЧМ-2022 против Японии (1:2) Родри отдал 215 передач, из них 204 были точными. Такой показатель уникален для чемпионатов мира.

Родри - первый футболист, сделавший более 200 пасов в одной игре ЧМ. Подсчеты ведутся с 1966 года.

Transfermarkt оценивает Родри в 80 млн. евро. В клубной карьере испанец играет за "Манчестер Сити".