Лидер сборной Испании установил невероятное достижение на ЧМ в Катаре
Полузащитник сборной Испании Родри установил новый рекорд по количеству передач в одном матче чемпионата мира
Об этом сообщает статистический портал Opta.
В матче 3-го тура ЧМ-2022 против Японии (1:2) Родри отдал 215 передач, из них 204 были точными. Такой показатель уникален для чемпионатов мира.
Родри - первый футболист, сделавший более 200 пасов в одной игре ЧМ. Подсчеты ведутся с 1966 года.
Transfermarkt оценивает Родри в 80 млн. евро. В клубной карьере испанец играет за "Манчестер Сити".
- 1 декабря сборная Бельгии сыграла вничью против Хорватии и вылетела из турнира, в параллельной встрече Канада проиграла Марокко. Сборная Японии победила Испанию и вышла в плей-офф ЧМ-2022. Германия оказалась сильнее Коста-Рики, но покинула турнир.
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