Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Лидер сборной Германии после провала на ЧМ-2022 сломал ногу на горнолыжном курорте

Лидер сборной Германии после провала на ЧМ-2022 сломал ногу на горнолыжном курорте

10 декабря, 2022 суббота
15:22
Спорт

Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер сломал ногу на горнолыжном курорте и выбыл до конца сезона

Об этом Нойер сообщил в Instagram.

По словам футболиста, он сломал голень во время катания на лыжах во время отдыха после чемпионата мира, в котором сборная Германии выбыла после группового раунда.

“Что уж говорить, конец года точно мог бы быть лучше. Я пытался очистить голову от лишних мыслей при катании на лыжах, но получил перелом голени. Вчерашняя операция прошла хорошо. Большое спасибо врачам! Однако мне больно признать, что нынешний сезон для меня закончился”, - написал Нойер.

Сборная Германии на ЧМ-2022 проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1), победила Коста-Рику (4:2) и финишировала в группе E третьей.

  • 1 декабря в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Германия победила Коста-Рику, но покинула турнир .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

чемпионат мира-2022
Читайте также:
Радбез ООН
8 декабря, 2022 четверг
Россия созывает Совбез ООН из-за поставок Украине вооружения странами Запада
путін
9 декабря, 2022 пятница
В ISW сказали, кого Путин пытается ввести в заблуждение, когда говорит о разных целях в Украине
7 декабря, 2022 среда
Авиабазы РФ поразили не дроны Укроборонпрома или советские "стрижи", это другая разработка, их невозможно глушить, - FT
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.41
    Покупка 39.41
    Продажа 40.12
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
10 декабря
16:01
OPINION
Почему Украина не будет отвоевывать Крым
15:59
На временно оккупированной территории Херсонщины захватническая власть начала выводить из обращения гривню
15:44
ЧМ-2022: Неймар отреагировал на поражение Бразилии от Хорватии
15:44
Австрийский журнал объявил Зеленского "Человеком года"
15:19
Азербайджан
Азербайджан передал Украине трансформаторы и генераторы
15:14
В Мариуполе двое подростков подорвались на снаряде
15:13
Стрельба в Дрездене: найдено тело женщины, заложники освобождены, злоумышленник задержан
15:07
Эксклюзив
Сын вернулся, но во вражеском плену еще остается 41 защитник о. Змеиный, - отец освобожденного из плена пограничника Журьян
14:58
Эксклюзив
После ударов по аэродромам России некуда отвести свои бомбардировщики, - Фейгин
14:53
"Здание Николаевской ОВА не подлежит восстановлению, поэтому его снесут": Ким прокомментировал попадание российских ракет 29 марта
14:39
На фото Михаил Подоляк
"Этот вопрос глобальной безопасности": Подоляк о плане Ирана предоставить России баллистические ракеты в обмен на военные технологии РФ
14:19
Эксклюзив
Украина доказала, что "ядерный щит" России только пустые слова, - Фейгин
14:10
Тренер сборной Нидерландов после поражения от Аргентины объявил об отставке
14:06
Вице-президента Европарламента исключили из партии из-за громкого коррупционного расследования
14:05
После 24 февраля в Украине уже погибли 16 белорусских добровольцев
14:04
OPINION
С захвата Конституционного суда начинал авторитарное шествие Орбан
13:57
Эксклюзив
Глен Грант
Россию нужно "поставить на задние лапы", чтобы их центр тяжести сместился назад и они начали отступать, - полковник Грант
13:52
Во время матча ЧМ-2022 скончался американский журналист
13:39
Бэнкси продаст 50 своих работ, на вырученные средства планируют купить машины скорой
13:31
Футболист сборной Нидерландов назвал причину конфликта с Месси после матча ЧМ-2022
13:02
На фото вертоліт Ка-52
Украинские защитники ликвидировали штурмана вертолета РФ, - офицер Штефан
12:48
Курс валют на 10 декабря: сколько стоят доллар и евро в обменниках
12:47
Диакон УПЦ (МП) из Запорожья отрицал существование украинцев. Им теперь занимается СБУ
12:34
Во Львове попрощались с Героем Украины, бывшим политзаключенным Юрием Шухевичем
12:30
Вся Одесса без света. Подключена к питанию только критическая инфраструктура
12:20
Британская разведка выяснила, что РФ пообещала Ирану в обмен на ракеты
12:08
Освобожденные территории – доказательство того, что западное оружие используется по назначению, – Кислица во время Совбеза ООН
12:01
OPINION
Межвоенная Галичина в послевоенном Крыму: такая ли уж фантастика?
11:52
продукти магазин
Инфляция: цены для потребителей выросли на 25,7% за последние 11 месяцев
11:08
Эксклюзив
РФ придется оттянуть ПВО от границ с Украиной, чтобы усилить свою оборону тыловых военных объектов, - авиационный эксперт Долинце
11:08
Англия – Франция: где смотреть матч 1/4 финала чемпионата мира-2022
10:46
Марокко - Португалия: где и когда смотреть четвертьфинал ЧМ-2022
10:28
Обновлено
Свет
Враг атаковал энергетические объекты Одесчины иранскими дронами, без электричества остались тысячи потребителей
10:23
Обновлено
ЧМ-2022: расписание и результаты всех матчей четвертьфинала Сетка плей-офф
10:21
СБУ проводит обыски Изюмской и Харьковской епархий УПЦ (МП)
10:18
Австралия ввела санкции против России и Ирана за нарушение прав человека и снабжение дронов-камикадзе
10:06
OPINION
Календарь войны
09:36
Польша планирует разместить танки у границы с Калининградом
09:18
Беларусь согласилась на транзит украинского зерна в литовские порты
08:49
В течение 9 декабря ВСУ уничтожили 370 оккупантов, а также 3 танка и 2 установки РСЗО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV