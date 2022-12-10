Об этом Нойер сообщил в Instagram.

По словам футболиста, он сломал голень во время катания на лыжах во время отдыха после чемпионата мира, в котором сборная Германии выбыла после группового раунда.

“Что уж говорить, конец года точно мог бы быть лучше. Я пытался очистить голову от лишних мыслей при катании на лыжах, но получил перелом голени. Вчерашняя операция прошла хорошо. Большое спасибо врачам! Однако мне больно признать, что нынешний сезон для меня закончился”, - написал Нойер.

Сборная Германии на ЧМ-2022 проиграла Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1), победила Коста-Рику (4:2) и финишировала в группе E третьей.

1 декабря в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 сборная Германия победила Коста-Рику, но покинула турнир .

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